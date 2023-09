A német tuningcég, a Mariani számos módosítást adott ki a négyajtós Mercedes-AMG GT 63 S-hez és bár ezek nem olyan feltűnőek, mint más vállalatok munkái, azért így is különlegesebbé teszik a szedánt.

Kezdetnek ott van a felniszett, ami 21 és 22 colos változatban érhető el. A Mariani szerint a 21 colosak 11 col szélesek elől és 12,5 colosak hátul, ami talán egy kicsit túlzó egy ilyen autónak, de a széles kerekek így legalább kitöltik a kerékíveket.

Ezt letudva a Mariani 55 mm-rel lejjebb süllyesztette az autót az eredeti lengéscsillapítók megtartásával. Egy kissé agresszívebb diffúzort is fejlesztettek új kipufogókkal, melyek magas minőségű rozsdamentes acélból készültek és állítható szeleppel lehet szabályozni, mennyire hangos.

A teljesítmény is kapott némi pluszt, a négyhengeres, ikerturbós V8-as most már 735 lóerőt és 950 Nm-t tud – ez jelentős javulás az eredeti 640 lóerejéhez és 900 Nm-réhez képest, de még így is elmarad a hibrid GT 63 S E-Performance 840 lóerejétől és 1400 Nm-es nyomatékától.

