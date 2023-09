Mindössze pár hete tűntek fel az utakon az új Ford Mustangok de az autóbontásra szakosodott árverési oldalon, a Coparton máris feltűnt egy. Nem ez az első új Mustang, amit összetörve láttunk, az egy csúnyát padkázó és a kereket érdekes szögbe állító sofőré volt, de ez a darab sokkal rosszabbul néz ki.

Ebben a V8-assal felszerelt Mustang GT-ben mindössze 1183 km van, de első ránézésre ennyi is marad benne, mert az ajtó, az első sárvédő és a padlólemez is csúnyán be lett tolva. A frontrészen is van némi sérülés.

A Mustang hírnevét ismerve meglepő, de ezúttal nem a Ford sofőre volt a felelőtlen, hanem egy Dodge Challengeré, ezt egy mustangos Facebook-csoportban erősítette meg a tulajdonos, miután elkezdtek találgatni a hírdetést felfedező felhasználók, hogy mégis mi történhetett.

A sofőr elmondása szerint hajnali kettőkor hajtott be egy kereszteződésbe, amikor egy Challenger oldalról belészállt. Meglepő módon, neki nem esett bántódása, bár a lábát „agyonverték” és állítólag az autóban lévő puskája is arconcsapta.

Természetesen nagyon bánja, hogy elveszítette a kocsiját és már le is adta a rendelést egy újra, azt, hogy a Dodge-dzsal mi a helyzet, nem tudjuk, de elnézve, hogy néz ki a Mustang, meglepődnénk, ha nem kötne ki az is egy bontóban.

(Galéria a lap alján)