Az új generációs Lexus NX szabadidőjármű számos innovatív szolgáltatása, szenzációs megoldása között szürke eminenciásként bújik meg az a funkció, amely épp a márka egyik fő megkülönböztető jegyét: a hibrid hajtástechnológiát teszi még hatékonyabbá. A Predictive Efficiency Assistant személyre szabott megoldást kínál a takarékos közlekedésre.

Amikor hálózatba kapcsolt járművekről, mobil adatkommunikációról és fejlett infotainment rendszerekről esik szó, az átlagos felhasználónak a fedélzeti wifi hotspot, az okostelefon-integráció, az alapfunkciók távvezérelhetősége jut az eszébe. Pedig ha engedjük, hogy a fedélzeti rendszerek kommunikáljanak egymással és a külvilággal, azzal ezeknél sokkal többet is nyerhetünk – akár szó szerint.

A Lexus a prémiumkategóriában elsőként alkalmazta, és mostanra tökélyre fejlesztette a hibrid hajtástechnológiát, amely minden menethelyzetben a lehető legcsekélyebb energiafelhasználás mellett biztosít szuverén menetjellemzőket. Persze nincs az a takarékos rendszer, amelyet ne lehetne még gazdaságosabbá tenni – és pontosan erre dolgozott ki egy kifinomult technológiát a Lexus.

A Predictive Efficiency Assistant, azaz az üzemanyag-fogyasztást előrelátó módon csökkentő vezetői segédlet elsődleges szerepe, hogy a sofőr ismétlődő szokásait megtanulva előre megjósolja, hogy egy adott útvonal mely pontjain számíthat lassításra, és hol várható gyorsítás. Az előbbieknél eleve maximálisra állítja a mozgási energia visszanyerésére szolgáló regeneratív fékrendszert (amely a villanymotort generátorként használva fejleszt elektromos energiát, és közben lassítja az autót), az utóbbira pedig az akkumulátor töltésének fenntartásával készül fel, hogy az intenzív erőkifejtésből minél nagyobb arányban vehesse ki a részét a villanymotor.

A navigációs térképadatokat is figyelembe vevő – azaz a közelgő kereszteződéseket, autópálya-lehajtókat, kanyarokat és egyéb, sebességváltozással járó helyszíneket azonosító – rendszer valójában már a 2018-ban bevezetett Lexus UX 250h városi crossover fedélzetén megjelent. A most bevezetett, új generációs technológia annyival tud többet, amivel egy 2023-as infotainment rendszer okosabb egy 2018-asnál. A mobil adatátvitel, a felhő alapú navigáció, a valós idejű forgalmi információk rendelkezésre állása ugyanis nem csak a vezetőt látja el hasznos információkkal, hanem a Predictive Efficiency Assistant technológiát is.

Amennyiben tehát az online navigációs funkció torlódás, útlezárás vagy bármely egyéb, valós időben azonosított ok miatt a forgalom lassulását észleli a tervezett útvonalon, a megváltozott helyzetre rugalmasan tudja felkészülni a hibrid hajtáslánc elemeit. Az új generációs, részletesebb térképinformációk a domborzati viszonyok azonosítását is lehetővé teszik: az emelkedők és a lejtők ismeretében átgondoltabban tudja beosztani az erőforrásokat.

Ha nem félnénk emberi jellemzőkkel felruházni a számítógépet, azt is mondhatnánk, hogy tudatos autóvezetőként igyekszik minél takarékosabban megoldani a rá váró feladatokat. Talán mégsem túlzás persze antropomorfizálni a technológiát, hiszen a Lexus prediktív fogyasztáscsökkentő asszisztense tanulékony rendszer: minél gyakrabban járunk egy útvonalon, minél többet vezetjük az autót, annál pontosabban tud igazodni vezetési stílusunkhoz és döntéseinkhez.

A Lexus NX 350h fedélzetén most bevezetett, a Lexus Link Pro Navigation fedélzeti infotainment rendszer részeként rendelkezésre álló technológia a későbbiekben egyre több modellben válik majd elérhetővé. Ami pedig a távlatokat illeti, a cégcsoport már most is számos értékes szolgáltatásához használja fel a világ minden pontján közlekedő Lexus és Toyota járművektől kapott, anonimizált információkat. Így elképzelhető, hogy a Lexus Predictive Efficiency Assistant rendszerének egy jövőbeli generációja akkor is a lehető legtakarékosabban fog minket végigvezetni egy tetszőleges útvonalon, ha mi magunk még soha nem jártunk ott korábban.

