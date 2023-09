Az utakon mindig figyelnünk kell, és nemcsak arra, hogy mi, mit csinálunk, hanem a környezetünkre is. Ez lenne alapesetben a normális, emberi gondolkodás, de rengeteg a felelőtlen ember.

Nemcsak az autósok, hanem a motorosok és a kamionosok szintjén is. Sok függ a társadalom minőségétől is, hogyan viselkednek az emberek. Ázsiában is más a közlekedési kultúra, és vannak rendkívül szabálykövető országok.

Az alább látható videóban egy eltévedt kislány kap főszerepet, aki egyedül ballag a hatalmas úton. A motoros azonnal reagált, odarohant hozzá, majd a rendőrhöz sietett, nem sokkal később pedig már újra a családjával lehetett a gyermek.

(Videó a lap alján)