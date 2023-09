Az új Toyota Land Cruiser európai piaci debütje előtt a 20. Bush Taxi Meetingre látogatott el 1200 másik, 17 országból érkező Toyotával, köztük minden elődjével. A találkozót szeptember 8. és 10. között tartották a türingiai Ohrdrufban, ez a legnagyobb Land Cruiser-találkozó a világon. Kb. kétezren látogattak ki az eseményre.

Természetesen az új, 3000 példányban limitált Land Cruiser First Edition volt a show sztárja, melyet idén októbertől lehet lefoglalni. A különleges kiadást kiemeli kerek LED-fényszórója és kéttónusú, arany-fehér festése. Az európai Land Cruiserben egy 2,8-literes turbódízel szolgál majd 204 lóerővel és egy nyolcsebességes automata váltóval, 2025-ben pedig jön a lágy hibrid is.

A Series 250 mellett voltak példányok a 150-es, 120-as, 90-es és 70-es sorozatból is, néhányon terepjárós extrákkal, de voltak lakóautóvá átalakított Land Cruiserek is. Más összkerék-hajtású Toyotákat sem kergettek azonban el a szervezők, így a képeken láthatóak Hiluxok, 4Runnerek és FJ Cruiserek is.

Az eseményen filmvetítés, előadások, kérdezz-felelek, workshopok, bemutatók és tábortűz melletti beszélgetések is voltak, valamint lehetett kihívásokat is teljesíteni az autókkal. A 2024-es eseményt szintén Ohrdrufban rendezik majd szeptemberben, akkor már valószínűleg több új Land Cruiserrel.

