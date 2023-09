"Nemrég a dunakeszi mérnökségünk diszpécsere a forgalomfigyelő kameránkon keresztül arra figyelt fel, hogy egy férfi sörözget az M0-s autóút egyik felüljáróján" - írja közösségi oldalán a Magyar Közút.

"Azért is ijedt meg, mert volt már, aki le akart innen ugrani. Szerencsére a férfinek ilyen szándéka nem volt, ciccent a sör, meg volt egy kis cigi is, elmerengett a forgalmon, kicsit dülöngélt. De szerencsére egy lovaskocsi elhaladása után úgy döntött, hogy továbbáll.

Ez lehetne vicces történet is, de valójában nem az."