Az Aston Martin Valkyrie végül tényleg rajthoz állhat a Le Mans-i 24 órás versenyen, már ha a legújabb hírek igazak. A brit gyártó még 2019-ben jelentette be, hogy a Valkyrie egy különleges változata indul a legendás verseny hiperautó kategóriájában, azonban 2020 ezt a projektet elkaszálták, miután a WEC hiperautó kategóriáját összehangolták az IMSA LMDh prototípus-kategóriájával.

A Motorsport.com szerint azonban az Aston Martin meggondolta magát és megkereste őket az amerikai Heart of Racing, akik szívesen elvinnék Le Mans-ba a Valkyriét. A gyártó már el is kezdett a lap értesülései szerint beszélni a beszállítóival a programról és már embereket is kineveztek a csapatba, köztük a Williams egykori Forma-1-es főmérnökét, Adam Cartert.

Ha lesz Valkyrie Le Mans-ban, az vélhetően a közúti változat és a pályára fejlesztett AMR Pro között helyezkedik majd el. A Multimatic Motorsport fejlesztheti az Aston Martin teljesítményrészlegének irányításával és maradna benne a 6,5-literes, kompresszoros Cosworth-motor, de nem használná a közúti forgalomra alkalmas modell hibrid rendszerét.

A Motorsport megkereste az Aston Martint az ügyben, ők azonban nem erősítették meg az értesüléseket, csupán annyit mondtak, „figyelemmel kísérik” a WEC alakulását. A Heart of Racing csapatfőnöke, Ian James csak egy hajszállal volt konkrétabb, mondván, a csapat „a nemzetközi sportkocsi-versenyek első osztályába akar lépni”, de egyelőre még semmit sem írtak alá.