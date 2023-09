Mondani sem kell, autót lopni bűn, szóval eleve nem okos dolog, de ha a rendőrség éppen figyel, akkor pláne nem az. Hollywoodban azonban pont így tett egy férfi, aki aztán a rendőrök elől egy Bentley és Lamborghini kereskedésbe törve menekült volna, hiába.

A rendőri közlemény szerint helyi idő szerint múlt csütörtök éjjel egy betöréshez hívták őket, egy hollywoodi Toyota-kereskedéshez kiérve a járőrök látták is a bent tevékenykedő gyanúsítottat, még ideó is van róla, ahogy átkutatja a helyszínt a slusszkulcsokért. Végül egy Toyota Crownét megtalálta és beugrott, a rendőrök azonban nem állították meg, csak körbevették az épületet. A tolvaj így is meglógott áttrve két kerítést is.

A rendőrök ezután üldözőbe vették és a Toyota bal első gumija valahol leszakadt. A Fox Los Angeles-i adása szerint többször meg próbálták állítani, de sikertelenül, így leálltak az üldözéssel és csak távolról követték. Egy Bentley/Lamborghini kereskedésnél otthagyta a Toyotát és kezdetben úgy tett, mintha követné a járőrök utasításait.

Ezután elkezdte kövekkel dobálni a kereskedés ablakait, amikor pedig sikeresen betörte az egyiket, a rendőrök sokkolót alkalmaztak rajta. Hogy milyen vádakkal néz szembe, vagy hogy egyáltalán ki ez az illető, arról a rendőrök nem adtak ki információt, de azt elárulták, hogy senkinek sem esett bántódása, ami kifejezetten jó végkifejlet.

(Videó a lap alján)