Napi szinten vannak komoly balhék az utakon, melyekről felvételeken is készülnek. Egyesek abnormálisan viselkednek, és vannak, akik fegyvert ragadnak, vagy nekitámadnak egy másik autósnak.

Ezernyi ilyen esetről tudni, és ezekben a pillanatokban is történnek hasonló dolgok. Annak ellenére, hogy börtön is járhat a büntetőfékezésért, továbbra is előszeretettel alkalmazzák egyesek, miközben nem jut el az agyukig, hogy valószínűleg felvétel készül róluk.

Szintén sláger az ajtócsapkodásos kiszállás, mint amit látni is fogtok a videóban. A BMW sofőrje keményre vette a figurát, viszont, amikor meglátta, hogy a kamionos jóval nagyobb darab nála, kis nyuszivá változott.

