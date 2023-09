Az Audi Q6 e-tron már a tervezés kezdeti fázisától elektromos modellnek készült, és a Premium Platform Electric padlólemez is ezzel a típussal együtt debütál. Most az újdonság utasterét is megmutatták.

A négykarikás márka először alkalmaz kétképernyős, ívelt megoldást a műszerfalon, az anyósülés elé pedig külön kijelző került. A töltést egy ledcsík jelzi a szélvédő alatt, míg a kormányon lévő „gombok” haptikus visszajelzésűek – egy apró rezgéssel érzékeltetik működésüket.

A Q6 egyelőre még csupán prototípus formában létezik, azonban a Q4 e-tron és a Q8 e-tron közé várhatóan már 2025-ben beékelik az új típust, amely a korábbiaknál nagyobb hatótávval és hatékonyabb energiafelhasználással érkezik.