Idén a Porsche Cayenne már komolyan megújult, most a Panamerának jött el az ideje, a hibridekre való összpontosítással. Négy is lesz belőlük, amikor november 24-én Dubajban bemutatkoznak, és ez nem véletlen, már most is három van a kínálatban, de olyan népszerűek, hogy van olyan ország, ahol minden Panamerát hibridként értékesített a márka.

Jelenleg a 2,9-literes, 462 lóerős E-Hybrid és az 560 lóerős S E-Hybrid, valamint a négyliteres, V8-as Turbo S E-Hybrid (ez 700 lóerős) van a kínálatban, bár vélhetően mindháromnak nőni fog az ereje a frissítéssel. A negyediket még nem fedték fel, de a pletykák szerint Turbo E-Hybrid lesz a neve és 659 lóerős lesz.

A Cayenne-hez hasonlóan a szedánok is nagyobb, 25,9 kWh-s akkumulátort kapnak, ami növeli az elektromos hatótávot, nem is kicsit. Számokat még nem tudunk, de a Porsche elárulta, 70%-kal nőtt a távolság, amit pusztán elektromos hajtással meg tudott tenni az autó a teszteken – ez jó is lenne, mert a jelenlegi 50 km-nek a legjobb, a piacon szereplő hibridek a dupláját kínálják.

Így is gyorsabban fog azért tölteni az új hibrid Panamera, köszönhetően a 11 kW-os fedélzeti töltőnek. Jelenleg opcióként 7,4 kW-os a legerősebb. Aki azonban nem akar ezzel vesződni, annak hagyományos hajtásláncok is elérhetőek lesznek, az eddigi információk szerint a 2,9-literes V6-os 330-ról 358 lóerőre lesz gyúrva.

Jön még új, könnyebb PDK duplakuplungos váltóval, amibe bele van építve a villanymotor, valamint egy opciós aktív vázbeállítás, ami az irányíthatóságot és a kényelmet is növeli. Az alapfelszereltség kétszelepes lengéscsillapítókat tartalmaz majd.