Mindig vannak meghökkentő jelenetek az utakról, sokszor a benzinkutakról is. Mióta léteznek biztonsági kamerák, számtalan olyan esetet láthattunk, amikre nem igazán tudtunk mit mondani, és ez most sincs másképp.

Láthattunk már rablásokat, lövöldözéseket, verekedéseket is a kutakon. Napi szinten történnek hasonló bűncselekmények a benzinkutatokon, köszönhetően annak, hogy egyesek nem igazi tagjai a társadalomnak.

Máskor pedig a puszta feledékenység, figyelmetlenség okozhat akkora galibát, ami emberéletekbe is kerülhet. Ezen a kínai benzinkúton is egyik pillanatról a másikra alakult ki egy olyan életveszélyes helyzet, amit azonnal meg kellett oldani. Többek életük kockáztatásával oltották el a lángokat, hogy ne robbanjon be az egész állomás.

(Videó a lap alján)