A 7-es rajtszámú Toyotát vezető győztes alakulat, Mike Conway, Kobajasi Kamui és José María López sokáig a 6-os rajtszámú Porsche legénységével vívott nagy csatát a Fuji Speedway-en a rekordszámú, 54 700 néző előtt megrendezett 6 órás versenyen. Végül a Toyotának sikerült a dobogó két felső fokát elfoglalnia, mivel a második helyen a 8-as autó legénysége, Sébastien Buemi, Brendon Hartley és Hirakawa Ryo végzett 39 másodperces hátránnyal. A maximális pontszám megszerzése azt jelentette, hogy a Toyota Gazoo Racing az ötödik egymást követő évben hódította el a WEC gyártói világbajnoki címét.

Idei negyedik győzelmével a 7-es Toyota-alakulat pedig életben tartotta a bajnoki reményeit az utolsó, bahreini futamra. Jelenleg a bajnokságot 133 ponttal vezető, 8-as Toyota-alakulat előnye 15 pont előttük, és 31 pont az 50-es Ferrari legénységével szemben. Mivel a szezonzárón összesen 39 pontot lehet gyűjteni, még bármi lehetséges.

Aki felületesen végignézi az időmérő és a futam eredményeit, azt hiheti, hogy sétagalopp volt a Toyotának az első két helyről indulva az első két helyen végezni Fujiban. Azonban ennél távolabb nem is lehetne semmi a valóságtól, ugyanis a két Toyota már az első kanyarban visszaesett a harmadik (Conway) és a hatodik (Buemi) helyre, köszönhetően a 6-os Porsche élre törésének, valamint egy kisebb koccanásnak, amelyben a 8-as Toyota, az 50-es Ferrari és a 2-es Cadillac vett részt. Amikor a verseny a biztonsági autós periódust követően folytatódott, Conway-t a második helyért folytatott küzdelem közben le is szorította a pályáról az 50-es Ferrari, így az 51-es Ferrari is meg tudta előzni, és a negyedik helyre esett vissza. Közben Buemi megelőzte a Cadillacet, és feljött ötödiknek.

A bajnoki címért küzdő Toyota és a Ferrari izgalmas csatájából végül az előbbi került ki győztesen az első óra után: Conway és Buemi is átverekedte magát a két vörös kocsin, és amikor a vezető Porsche kiállt a boxba tankolni, az élre álltak. Két óra után López vette át a volánt a 7-es Toyotában, és azonnal megdöntötte a verseny leggyorsabb körét, miközben lőtávolságon belülre került az időközben újra vezető 6-os Porschéhoz képest. Hirakawa a 8-assal szintén felzárkózott a vezető kettősre. Olyannyira, hogy a 145. körben meg is előzte apró hibát vétő csapattársát egy trükkös kanyarkombinációban, de aztán López a belső íven azonnal visszavette tőle a második pozíciót. Három körrel később aztán a két Toyota csapatutasításra mégis helyet cserélt, mert ekkor a japánnak jobb volt a tempója, mint az argentinnak. A lépés bevált, Hirakawa két körrel később, 2 órával a leintés előtt átvette a vezetést is, amikor egy merész manőverrel sikerült kifékeznie a 6-os Porschét vezető Kévin Estrét.

Néhány perccel később, az utolsó versenyzőcserék után Hartley vette át a volánt az élen álló 8-as Toyotában, Kobajasi pedig szorosan követte őt a 7-esben, immár másodikként. Mivel ezekben a percekben a japán csapatfőnök-pilóta volt a leggyorsabb a pályán, senki sem csodálkozott, hogy egy kifékezéssel hamarosan átvette a vezetést, és tekintélyesre növelte az előnyét a befutóig, amely 229 kört követően jött el. Közben Hartley az utolsó órában sikeresen verte vissza a 6-os Porsche támadásait, és a második helyen végzett.

A Toyota Gazoo Racing kilencedik győzelmét aratta tizedik versenyén a Fuji Speedway-en, és 2016-óta nem talált itt legyőzőre. Idén a hazai dobogón a Toyota elnöke és a Toyota Gazoo Racing Europe elnöke, Sato Koji is csatlakozott a versenyzőkhöz, hogy együtt ünnepelhessék a nehezen megszerzett győzelmet és a világbajnoki címet. A szezon november 4-én a Bahrein 8 órás futammal zárul.

Nyilatkozatok:

Kobajasi Kamui (csapatfőnök és pilóta, 7-es Toyota):

„A kettős győzelem volt a célunk, amit nem könnyű elérni, de a tempónk ragyogó volt. Nagyon örültem, hogy ennyi Toyota-zászlót láttam a pálya mellett; nagyra értékelem a szurkolók támogatását. Nehéz verseny volt, különösen a rajt után, amikor néhány pozíciót veszítettünk. Nagy kihívás itt Hypercarokat előzni, és a többi autó lekörözése is nehéz volt, de jól kezeltük a helyzetet, megtettük, amit kellett, a csapat sokat segített a versenyzőknek. Igazán boldogok vagyunk, hogy megnyertük a világbajnoki címet a hazai versenyünkön. Komoly kihívás volt ez a szezon a korábbinál több versenytárs miatt, de gyors autónk és erős csapatunk volt, nem hibáztunk, és a versenyzőink is remek munkát végeztek. Az első célunk az volt, hogy megnyerjük a gyártók bajnoki címét, a következő a versenyzői cím lenne. Igaz, a mi autónk kicsit le van maradva a ponttáblázatban, de keményen fogunk dolgozni és mindent megteszünk majd Bahreinben, hogy ledolgozzuk a hátrányt.”

Brendon Hartley (pilóta, 8-as Toyota):

„Egy kettős győzelem a csapatnak a hazai szurkolóink előtt, amellyel megnyerjük a világbajnoki címet. Ez volt a mai küldetésünk, és jól végeztük a munkánkat. Mindkét autó pozíciót vesztett az első körben, így nagy küzdelem volt, hogy visszakerüljünk az első és a második helyre, de végül sikerült, ami a remek csapatmunkának köszönhető. Kamui egy kicsit gyorsabb volt a végén, mi pedig nem tudtunk lépést tartani vele, ki kell elemeznünk, hogy ekkor hová tűnt a tempónk. A 7-es autó erős versenyt futott, és megérdemelte ezt a győzelmet.”

Végeredmény, Fuji 6 órás:

1. #7 TOYOTA GAZOO Racing 229 kör

2. #8 TOYOTA GAZOO Racing +39.119mp

3. #6 Porsche Penske (Estre/Lotterer/Vanthoor) +47.768mp

4. #50 Ferrari AF Corse (Fuoco/Molina/Nielsen) +1 kör

5. #51 Ferrari AF Corse (Pier Guidi/Calado/Giovinazzi) +1 kör

6. #38 Hertz Team Jota (Da Costa/Stevens/Ye) +1 kör

via Smartermedia

Fotók: Toyota Gazoo Racing