A Tesla Cybertruck szögletes külseje veszélyt jelent a gyalogosokra, ezért Európában vélhetően nem árulják, de egy új videó alapján az utasoknak nincs mitől félniük. A Cybertruck Owner’s Club fórumra posztoltak nemrég egy TikTok-videót, amin egy kissé ütött-kopott Tesla kisteherautó látható, amivel az ajtón látható matrica alapján borulást szimuláltak.

Az autómentőn álló Cybertruckról a videót egy chicagói szállítócég TikTok-oldalára posztolták, vélhetően a készítője már új állás után nézhet. Az eredeti videót törölték, de az internet nem felejt, így ezen a linken meg lehet nézni.

A hátsó légzsákok kinyíltak, a szélvédő összetört és egyes panelek leváltak az autóról, a Cybertruck, úgy néz ki, nagyobb károk nélkül megúszta a tesztet. A videón a gép hátsó felén át benézhetünk az utastérbe is, a kartámla középen lehajtva, két nyolcszögű pohártartóval és egy tabletszerű érintőképernyő is van a középkonzolon, hogy a hátul ülőknek is legyen beleszólása a dolgokba.

A Cybertruck platóját is megnézhetjük, ami tele van letört alkatrészekkel, amikor pedig a kamera kijjebb zoomol, láthatjuk, hogy egy másik autó is van ugyanazon a kamionon, csak letakarva. Láthattuk tehát az első felborult Cybertruckunkat, de biztos nem ez volt az utolsó.