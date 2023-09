Tavaly decemberben értesült először arról a világ, hogy a Toyota nagy-britanniai gyártóközpontjában 2022 elején egy előzmények nélküli fejlesztési programot indítottak útjára: vezető iparági és tudományos szereplők bevonásával hozzáfogtak egy Toyota Hilux hidrogéntüzelőanyag-cellás (FCEV) hajtásláncra történő átalakításához. A prototípus fejlesztése idén nyáron ért véget, ezt követően láthattak hozzá a modell megépítésének. Ezzel mostanra elkészültek, és a végeredmény használati tárgyként ugyanolyan érdekfeszítőnek hangzik, mint amilyen fontos oszlopa lehet a Toyota hosszú távú hidrogénstratégiájának.

Széles körben elfogadott alaptétel, hogy a hidrogén lehet a gazdaságos, fenntartható, környezetbarát mobilitás kulcsa. Abban is egyetértenek azonban a szakértők, hogy egyelőre nagyon is indokolt a feltételes mód: sem kellő számú jármű, sem megfelelően kiépített töltőinfrastruktúra, sem a szükséges léptékű hidrogénelőállító kapacitás nem áll rendelkezésre. A Toyota azonban – más piaci szereplőkhöz hasonlóan – felismerte, hogy ez az ördögi kör nem fog magától megtörni: a három sarkalatos feltételt egyszerre, fokozatosan kell kimozdítani a holtpontról ahhoz, hogy idővel elérhessék azt a kritikus tömeget, ahonnan már piaci alapon folytatódhat a technológia elterjedése.

Pontosan ezért dolgoz ki és mutat be mindig új felhasználási területeket hidrogénalapú hajtástechnológiáinak, az áruszállítástól kezdve a közösségi közlekedésen át a motorsportig – sőt, a sorsfordító nemes cél érdekében még a mobilitás komfortzónáján is túlmerészkedik az autógyártó. Ennek a törekvésnek adott most egy új dimenziót a Toyota Manufacturing UK (TMUK) projektje, amelyben a világ legnagyobb számban eladott kompakt kisteherautóját építették át hidrogénüzemre.

A teljes hajtástechnológia a Toyota Mirai hidrogéntüzelőanyag-cellás szedánból származik. A villanymotor és a tüzelőanyagcella-köteg elfért a motortérben, a három nagynyomású tartály számára, amelyekben több mint 600 kilométerre elegendő hidrogént tud magával vinni a kisteherjármű, a létravázban alakítottak ki biztonságos helyet. A fedélzeten megtermelt, de azonnal fel nem használt elektromos energia tárolására szolgáló akkumulátor a platófedél alatt helyezkedik el.

A nem egészen három hét alatt legyártott első prototípust további kilenc követi majd. A flotta még 2023-ban megkezdi szigorú tesztprogramját, amelynek során azokat a paramétereket ellenőrzik, amelyeket a leendő sorozatgyártású modellnek kell teljesíteni, a biztonságtól kezdve a funkcionalitásig, a tartósságtól a menetdinamikai képességekig.

Ennek a bizonyos sorozatgyártásnak a beindításáról azonban egyelőre nem nyilatkozik a Toyota: ahogy a bevezetőben is vázoltuk, a hidrogéntechnológia piaci bevezetését ma még más szempontok vezérlik, mint a belső égésű, illetve részben vagy teljesen elektromos modellek forgalomba hozatalát. A Toyota nagy-britanniai projektje azonban pont azt szeretné elérni, hogy ez minél hamarabb megváltozzon.

via Smartermedia

