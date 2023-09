A német kormány által augusztus 16-án elfogadott törvénytervezet alapján az országban részben legalizálnák a marihuána fogyasztását, ami 25 grammig megengedné a birtoklást, három tőig pedig a saját célú, otthoni termesztést is.

A tervezet ugyanakkor számos kérdést is felvetett, ilyen többek között az is, hogy a közlekedők szempontjából mennyire veszik ezt szigorúan. Habár a Bundestagra további viták és szavazások várnak, az már biztos, hogy:

„A közúti közlekedés valamennyi résztvevőjének képesnek kell lennie autót vezetni. Garantálni kell a biztonságot az utakon” – mondta a Szövetségi Közlekedési és Digitális Infrastruktúráért Felelős Minisztérium szóvivője.

Várhatóan jövő nyáron szabják meg azokat a limiteket, ami többek között a hivatásos teherautó-sofőrökre is vonatkozik. A kutatást tudományos alapokon végzik, külön munkacsoport dolgozik majd rajta a minisztérium vezetésével, orvosi, illetve jogi szempontokat is figyelembe véve – számolt be a trans.info.

Ezt is nézd meg: Elképesztő motoros és autós rendőri kíséretet kapott Donald Trump