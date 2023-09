Gödöllőnél történt az érthetetlen és egyben felháborító eset, ahol egy Mazda sofőrje úgy gondolta, hogy válogatás nélkül mindenkit megelőz, akit és ahol csak ér, nem törődve a KRESZ szabályaival.

Mindeközben a sebességhatár 40 km/óra volt az adott szakaszon – látszólag ez sem izgatta túlzottan a vezetőt, akinek utasa vállát kilógatva, a legnagyobb nyugalomban vette tudomásul az ámokfutást.

Mint azt a BpiAutósok csatornája is megemlíti, ő annak a típusú sofőrnek a „kitűnő” példája, aki miatt Magyarországon is be akarják vezetni a pszichológiai alkalmasságit a jogosítvány megszerzéséhez – amire egyre inkább úgy tűnik, hogy nagy szükség is van.

