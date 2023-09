A Volkswagen sokakat felháborító döntést hozott nemrég: A Passat, amelyet a továbbiakban nem gyártanak szedán karosszériatípussal, csak kombi változatban lesz kapható az európai határokon belül. Az eddig több mint 30 millió darabban értékesített modell most hivatalosan is új generációval és új arculattal mutatkozott be.

Az új generáció már csak Variant, azaz kombi karosszériatípusban kerül forgalomba. Az MQB Evo névre keresztelt architektúrán álló modell hossza immár elérte a 4917 millimétert, A Passat tehát 144 mm-rel hosszabb, mint korábban, és 50 mm-rel hosszabb a tengelytávja.

A wolfsburgi gyártó a Passat formatervezésében is új lapot nyitott. Hagyományos modelljeivel ellentétben ez a darab az elektromos ID modellekhez hasonló formanyelvet alkalmaz, és érdekes módon az ID.7 Variantra hasonlít. Persze nem szabad elfelejteni, hogy a külső megjelenés a Passat, Business, Elegance és R-Line nevű négy felszereltségi csomaggal változik. Az alapfelszereltségi listán új, LED-mátrixos fényszórók szerepelnek.

A Passat megnövekedett méretei az utastérben is több helyet jelentenek. A belépőmodell 12,9 colos érintőképernyővel lesz felszerelve, amelyen a jármű minden funkciója vezérelhető, ez a képernyő felár ellenében 15 colosra bővíthető. Búcsút mondva az analóg műszereknek, a B9-esben már 10,25 colos digitális műszerfal lesz.

A Volkswagen a váltókart a kormányoszlopra helyezte át, így ezen a területen extra tárolóhelyet alakított ki. Ha már a tárolóhelyről beszélünk, meg kell jegyezni, hogy a modell 690 literes csomagtartó térfogatot kínál, ha az ülések állnak, és 1920 litert, ha le vannak hajtva.

A motorválaszték meglehetősen bő. A Passat történetében először kap félhibrid egységet. Az 1,5 literes eTSI motor 150 lóerős lesz. A következő szinten a széria 2.0-literes TSI egység 201 lóerőt küld az első kerekekre. A piramis csúcsán ugyanennek a motornak a 265 lóerős változata áll, 4Motion összkerékhajtás támogatással.

Még dízel opció is van azok számára, akik továbbra is erre vágynak. Az új Passat a 2.0 TDI motor három különböző teljesítményű változatával kerül forgalomba. A 125 és 150 lóerős változatok elsőkerék-hajtásúak lesznek, míg a 195 lóerős modell összkerékhajtású.

Az új Passatból hibrid változat is lesz. Az alapváltozat 205 lóerős és 350 Nm nyomatékú, az 1.5 TSI motorral. A következő szinten egy 270 lóerős és 400 Nm nyomatékú változat jön, ez lesz a legerősebb Passat, amit pénzért megvásárolhatunk.

A modellek hatsebességes DSG váltóval és 19,7 kWh-s akkumulátorral érkeznek majd. A Volkswagen bejelentette, hogy ez az akkumulátor 100 km teljesen elektromos vezetést tesz lehetővé.

