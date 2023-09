Készen állsz arra, hogy a gyors ferdehátúak ősatyja villanyautóvá változzon? A Volkswagen a retró témájú ID. GTI koncepcióval az IAA Mobility 2023 kiállításon készíti elő erre a szegmenst, amely a 48 éves, belső égésű motorral hajtott GTI-történelmet igyekszik áthidalni a VW elektromos jövőjével.

Ha az itt látható piros autó ismerősnek tűnik, akkor valószínűleg a VW ID. 2all Conceptre emlékszel, amely az év elején debütált. A hasonlóság nem véletlen - a Volkswagen tervezői valójában a GTI-t tartották szem előtt, amikor azt a koncepciót tervezték, és mint ilyen, itt is nagyjából ugyanazokat a tulajdonságokat látod, bár feketével és vörössel díszítve. Elöl és hátul is sportosabbak az arculatok, a kerekek pedig az egyes GTI-ből merítenek ihletet. A hátsó lámpák sötétebbek, és a csomagtérajtó tetején lévő szárny beleolvad az ablak körüli fekete díszítésbe. A hűtőrács is feketét kap, piros díszítéssel, és természetesen mindenütt GTI márkajelzéssel találkozhatunk.

Ezen a ponton szívesen mesélnénk arról, hogy milyen motiváció rejlik ennek a vadító piros ferdehátúnak a bőre alatt. Egyelőre azonban a VW nem tud mást mondani, mint hogy egy egymotoros, nagy teljesítményű hajtásláncról van szó, amely elektronikus differenciálzárral rendelkezik az első kerekeknél. Emellett széleskörű testreszabási lehetőségeket kínálnak a GTI Experience Control segítségével, amelyben a felfüggesztéstől kezdve a kormányzás érzetén át a hangzásig mindent beállíthatunk, sőt, még szimulált váltási pontokat is létrehozhatunk, hogy utánozza az elmúlt évtizedek GTI-it.

Ha már a múlt évtizedeknél tartunk, belül még több retró finomságot találni, és nem csak az ülésekre gondolunk. Az ID. 2all digitális, kettős képernyővel ellátott belseje is megmaradt, de a VW többféle beállítást kínál az ID. GTI Conceptben, beleértve a klasszikus mérőműszer-kijelzőket is. Van kedved egy kettes GTI-ben nyomni? Beállíthatod, és ha történetesen mondjuk a Nürburgringen találod magát, egy kiterjesztett heads-up kijelző a szélvédő alsó sarkába vetíti a pálya alaprajzát. Eközben az utas nyomon követheti a köridőket, szintén a szélvédőre vetítve.

Hogy ez a technika eljut-e a sorozatgyártásig, nem tudni, de a VW szerint a belső elrendezés a 12,9 colos középső képernyővel, a 10,9 colos vezetői képernyővel és a válogatott fizikai kezelőszervekkel már sorozatgyártás közeli darabok. Az autógyártó egyenesen azt is kimondja, hogy az ID. GTI Concept az "első pillantás az izgalmas GTI jövőjébe, mert már megszületett a döntés, hogy sorozatgyártásba kerül". És bár ez a koncepció a teljesítményre összpontosít, a VW emlékeztet minket arra, hogy ez még mindig egy praktikus ferdehátú, amely öt személyt és 17,3 köbméternyi cuccot képes szállítani a csomagtartóban.

Mikor válik ez a koncepció valósággá? Ez is egy olyan téma, amiről a VW egyelőre nem hajlandó beszélni. De ízelítőt kaphatunk a jövőből az IAA Mobility 2023 kiállításon, ahol az ID. GTI Concept szeptember 5-től lesz látható.

(Galéria a lap alján)

Galéria: Volkswagen ID. GTI Concept (2023)