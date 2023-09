Hivatalosan is leleplezték a Tesla Model 3 frissítését, pár órával azután, hogy a képei kikerültek az internetre. Az új külső mellett a beltérben is történtek módosítások, de más fejlesztések is vannak, amivel az autó hatótávját sikerült növelni.

A külső módosítások a front- és hátsó részt érintették, ahogy a hasonló faceliftes modelleknél lenni szokott. Elől két vékony LED-fényszóró és az abba épített menetjelző ül az átgondolt, élesebb lökhárító felett, új alsó hűtőráccsal. A fényszórók hátul is megújultak, míg újdonság a 18 colos Photon és a 19 colos Nova felnik érkezése, mind a márka háza tájáról.

Az autó belterében végrehajtott módosítások fontosabbak: a minimalista filozófia megmaradt, de az újjátervezett műszerfalon végigfutó hangulatvilágítást találunk, mely az autókra is átnyúlik. Utóbbiak is új paneleket kaptak és egy új kormánykereket is látunk, melybe beleépítették az indexeket. A kinyúló karoknak tehát búcsút inthetünk, a váltás ia érintőképernyőn történik, ennek pedig tán nem mindenki örül.

Az ülések is megújultak, az első páros már hűthető és extraként van egy új, 17 hangszórós hangrendszer is. A csomagtartó 561 literesről 594 literesre nőtt, a hátsó ülésen ülőknek pedig jutott egy 8-colos érintőképernyő, ahol a klímát vezérelhetik vagy elfoglalhatják magukat. A fő infotainment képernyő 15-ről 15,4-colosra nőtt.

A frissített Model 3 teljesítményadatai még nem ismertek, de azt már tudni, hogy az európai változat hatótávja 11-12%-kal nőtt. Ez azt jelenti a WLTP-ciklus szerint, hogy a Standard Range RWD 554 km-t, a Long Rangbe 677 km-t tud megtenni egy töltéssel. Az is kiderült róluk, hogy előbbi 6,1, utóbbi 4,4 mp alatt van százon. A Model 3 Performance-ról még ennyit sem tudunk.

Végül, egyelőre nem tudni, hogy ehhez hozzájárult-e az autó akkumulátorának módosítása, azt viszont igen, hogy a légellenállási együttható 0,23-ról 0,219-re csökkent, kétségkívül hozzájárulva a megnövelt hatótávhoz.

(Galéria a lap alján)