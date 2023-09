A Nordschleife egy olyan versenypálya, mely gyakorlatilag az összes autóimádó álma. Egyesek számtalan kört tehettek már meg a pályán, míg mások nincsenek az élők sorában, mert halálos balesetet szenvedtek rajta.

Időről időre halálos balesetek is történnek az amatőr indulók között, de többségében észnél vannak az emberek, betartják a szabályokat. Nem sok olyan helyszín van, ahol ilyen lehetőséget kapnak a vezetők.

A Nordschleifén ez már tradíció, és jó bevételi forrást jelent a pályának. Többek között egy halottszállító Audi is pályára gurult, ám ez még semmi, érdemes megnéznetek a videós összeállítást.

(Videó a lap alján)

<iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen="" frameborder="0" height="777" src="https://www.youtube.com/embed/qAxQb-N3XAA" title="Not What You Would Expect on a Racetrack