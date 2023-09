Az Opel izgalmas újdonságokkal várja az idei Müncheni Autószalon látogatóit szeptember 5. és 10. között. Nem kevesebb, mint három Opel-újdonság lesz itt a világon először látható, közülük a legkiemelkedőbb az Opel Experimental tanulmány.

A márka a közelmúltban mutatta be az újdonság első képeit és előzetes információkat is közölt róla; a tanulmány az Opel formai és technológiai jövőjének hírnöke. Két, az autószalonokba is hamarosan megérkező friss modell is látható lesz Münchenben: az Opel Corsa Electric és az Opel Astra Sports Tourer Electric. A három világújdonság a márka szabadtéri kiállítási területén, az Odeonsplatz-on (a stand száma: OP.390) látható majd, az Experimental, Müncheni Kiállítási Központban megrendezett bemutatója után (B2 pavilon; B20 stand).

“A müncheni kiállítás látogatói képet kaphatnak arról, merrefelé is tart az Opel a közeli és a kissé távolabbi jövőben. Amíg az Opel Experimental a márka történetének következő fejezetét vetíti előre, addig az új Corsa Electric és az Astra Sports Tourer Electric a mában kínál fenntartható és lokálisan emissziómentes mobilitást” - mondta Florian Huettl, az Opel vezérigazgatója.

Opel Experimental: a jövőbe tekintő tanulmány

Az Opel Experimental-t Münchenben láthatja először a nagyközönség. A krómozott elemek nélkül megalkotott tanulmány finom sziluettjét hatásosan emeli ki a külső világítás és a látványosan kontrasztos rajzolat. Mindez különleges személyiséget és kifinomultságot kölcsönöz a már önmagukban is látványos formai arányoknak. A feltűnő, ék alakú profil és a felületek letisztultsága kiemeli a magas hatásfokú, akkumulátoros-elektromos hajtású tanulmányautó formáit. A térkihasználás különösen jó, ugyanakkor az Experimental részletmegoldásai hatásosan csökkentik a légellenállást is. Ilyenek az első-hátsó légterelők és a hátsó diffúzor. Utóbbi helyzete a pillanatnyi forgalmi szituációktól függően változik.

A tanulmány orrán, a jellegzetes Opel Compass közepén új, megvilágított Opel Blitz ül – ez szintén itt Münchenben látható először. Hosszú, szárny formájú világítás veszi körül vízszintes irányban, és megvilágított középső törésvonala külön is kiemeli. A hátsó rész kialakítása, a vékony, üvegtisztaságú világító élbe ágyazott féklámpával szintén a Compass formáira rímel. Hátul a Blitz helyét Opel felirat vette át, a hátsó rész központi elemeként, az első Compass körüli részt pedig az új 4D-s kialakítású Opel Vizor foglalja el.

Az Opel Experimental utastere meglepően tágas, ezt a tér, zavaró hatásoktól való megtisztításával érték el (térbeli detox) az Opel mérnökei. A kormány egyszerűen félrehúzódik, ha nincs rá szükség. Ezt a szerkezet steer-by-wire rendszerű kialakítása teszi lehetővé, amitől - a mechanikus kormányzási elemek egy részének elhagyásával - a tömeg is lecsökkent. A könnyűszerkezetes adaptív ülések 3D-s hálószerkezete könnyű és erős, az elektrokróm szövetek finom környezeti világítása kellemes közérzetet teremt.

Astra Sports Tourer Electric: tágas, lokálisan emissziómentes, és élmény vezetni

Akárcsak az Astra többi változata, a Sports Tourer Electric sem csak látványos, hiszen környezettudatos vezetési élményeket is kínál. Az Opel új, tisztán elektromos hajtású kombija maga a tiszta vezetés tiszta élvezete. Villanymotorja 156 LE-s, forgatónyomatéki csúcsa pedig eléri a 270 Nm-t – így rugalmassága már a gázpedál első érintésének pillanatában kiváló. Amíg a legtöbb villanyautó végsebességét általában 150, vagy 160 km/h-ra korlátozzák, addig az új Astra Sports Tourer Electric végsebessége eléri a 170 km/h-t. A csomagtartó alapmérete 516 liter, ami a hátsó üléstámlák előredöntésével egészen 1,553 literig bővíthető. A Sports Tourer Electric könnyű is, akárcsak ötajtós testvére, 1,760 kilós tömegével a legtöbb versenytársánál karcsúbb.

Corsa Electric: a sikeres kisautó új ruhája

Tökéletes arányok, kidolgozott, látványos és letisztult formákba csomagolva – ez az új Opel Corsa. A tervezők még modernebbé és még stílusosabbá formálták az Opel sikeres kisautóját. A külső legfeltűnőbb újdonsága az összetéveszthetetlen Opel Vizor, a márka jellegzetes arca, amely minden új Opel elején látható. Az új Corsa Electric azonban nem csak látványos, “belső értékei” is különlegesek, hiszen mostantól akár teljesen digitális műszerfallal és új infotainment rendszerrel is elérhető.

A Qualcomm Technologies integrált Snapdragon Cockpit Platformja fejlett grafikával és multimédiával kínál még integráltabb, összefogottabb és adaptívabb működést, amely a felhasználók igényeihez minden korábbinál rugalmasabban képes alkalmazkodni. A Corsa Electric kétféle, tisztán elektromos felépítésű hajtáslánccal választható. Újdonság a 156 LE leadására, és akár 402 kilométeres hatótávolságra (WLTP2) képes rendszer, miközben a már ismert 136 LE-s, 354 kilométeres hatótávú változat is elérhető.

