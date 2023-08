Ennek érdekében a konszern új stratégiát dolgozott ki az elektronikai alkatrészeket tartalmazó alkatrészek beszerzésére.

"A félvezető-értéklánc nagy fokú átláthatósága - a felhasznált alkatrészek pontos ismerete - lehetővé teszi számunkra, hogy jobban meghatározzuk ezen alkatrészek globális keresletét és elérhetőségét. Ezt a kockázatkezelés is alátámasztja, amely a jövőben az egyes elektronikai alkatrészek szintjére is kiterjed, segít az ellátás szűk keresztmetszeteinek korai felismerésében és elkerülésében. A stratégiailag fontos félvezetők, sőt a jövőben a csoport saját tervezett fejlesztései esetében is a félvezetőgyártóktól való közvetlen beszerzésre támaszkodunk" - mondta Dirk Große-Loheide, a Volkswagen Személyautók márka beszerzésekért felelős igazgatótanácsi tagja és a Csoport igazgatóságának tagja.

Korábban az olyan elektronikai alkatrészek, mint a szabályzóegységek beszerzése során az első szintű beszállítók nagyrészt szabadon dönthettek arról, hogy milyen alkatrészeket használnak fel. A jövőben az elsődleges beszállítókkal szoros együttműködésben és partnerségben a Csoport beszerzése határozza majd meg, hogy milyen félvezetőket és egyéb elektronikai alkatrészeket használjanak.

"Ráadásul ezt minden márka esetében a kifejezetten erre a célra létrehozott Félvezető-beszerzési Bizottság (Semiconductor Sourcing Committee, SSC) végzi, amelynek munkájában a márkák beszerzési és fejlesztési részlegeinek, valamint a Volkswagen Group Components és a CARIAD képviselői vesznek részt. A félvezetőkkel kapcsolatos átláthatóság továbbá azt jelenti, hogy az ellátási lánc szűk keresztmetszetei esetén gyorsabban azonosíthatók és bevezethetők az alternatív műszaki megoldások. További pozitív hatás, hogy a hardverek sokféleségének csökkenése a szoftverek összetettségének egyszerűsödését eredményezi" - mondta Karsten Schnake, a Škoda AUTO beszerzésekért felelős igazgatósági tagja, valamint a márka- és funkcióközi COMPASS (Cross Operational Management Parts & Supply Security, azaz Átfogó Alkatrész- és Ellátásbiztonsági Üzemeltetési Menedzsment) munkacsoport vezetője az előnyökről.

A félvezetők nélkülözhetetlenek az autóiparban: nemcsak a sorozatgyártáshoz elemi fontosságúak, hanem egyúttal az innováció motorjai és az új termékek piacra dobásának kulcsai is.

A félvezetők iránti kereslet legnagyobb mértékű növekedése a járművek fokozódó villamosításának és az asszisztensrendszerek egyre szélesebb körű, egészen a teljes önvezetésig irányuló használatának tendenciájából adódik. Az ehhez szükséges innovációk a legmodernebb félvezetők használatát is eredményezik majd, miközben az elterjedtebb félvezetők iránti kereslet megmarad, sőt tovább nő. A járműipari innovációkat nagymértékben jellemzi a félvezetők használata: 1978-ban egy Porsche 911 szabályzóegységébe mindössze nyolc félvezetőt építettek be. Ma már egy Škoda Enyaq körülbelül 90 szabályzóegységet tartalmaz, mintegy 8000 elektronikai alkatrésszel.

Ez a fejlődés a járműben található elektronikai alkatrészek értékére is hatással bír, amelyek összértéke 2030-ra több mint kétszeresére emelkedik majd a mai, járművenként átlagosan 600 euró körüli értékről. A Csoport kiértékelése és a vonatkozó elemzések egyaránt arra mutatnak, hogy növekszik az autóipar jelentősége a félvezetőipar vásárlójaként is. Ma az autóipar az ötödik helyen áll a nagy vevők között, és a félvezetők terén a globális beszerzés nagyságrendje mintegy 47 milliárd amerikai dollár. A várakozások szerint 2030-ra iparágunk a harmadik helyet foglalja majd el, mintegy 147 milliárd dolláros piaci volumennel.

A Covid-19-világjárvány és a hozzá kapcsolódó csiphiány hatásai még mindig érezhetők. E hatalmas kihívások megoldása és a félvezető-ellátás biztosítása érdekében a Volkswagen Csoport elindította 2022 elején a COMPASS-kezdeményezést. A munkacsoport működésének fókuszában kezdetben a járműprogram biztosítása állt. A félvezetőválság során levont tanulságok alapján stratégiai cselekvési területeket határoztak meg, valamint hosszú távú megoldásokat dolgoztak ki és vezettek be.

