Egyesek egyik pillanatról a másikra sajátítanak ki utcákat az autóikkal. Mindezt illegális módon, és már nemcsak éjszaka. Fényes nappal is megcsinálják, miközben akadályozzák a forgalmat, és veszélyes mutatványokkal állnak elő.

Los Angelesben is gyakran látni ehhez hasonló eseményeket, különösen azokon a területeken, amik veszélyesebbek, és kevesebb a rendőr. Egyesek még az arcukat sem takarják el, és élvezik a show-t.

Most is valami hasonló történt Los Angelesben, nappali fény mellett. Már a hanghatások is feltűnőek voltak, és mivel a rendőrök akkor még nem érkeztek meg, folytatták a gumik égetését, a „fánkozásokat.”

