Egy motorral sok mindent meg lehet csinálni, különösen azok számára, akik finoman szólva is jól motoroznak. Sok a tapasztalt motoros odakint, viszont a vakmerő motorosokból sincs kevés, ami aggasztó. Ez az autósokra is igaz, egyikük sem jobb a másiknál. Egyes motorosok is szeretik eltolni a határokat, és néhol olyan jeleneteket láthatunk, amikre nemigazán találjuk a szavakat, mint most, amit látnotok kell.

A motoros tűzijátékot szerelt a motorjára, és menet közben, az úton haladva lőtte ki azokat, miközben egykerekezett. Ez azonban nem volt elég, még más trükköket is bemutatott, aminek nagy zakó lehetett volna a vége.

