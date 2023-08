A Ford Motor Company Alapítvány, a Ford jótékonysági szervezete ingyenes, gyakorlati oktatást szervez szeptember 23-24 között Budapesten, a Pólus Centernél a frissen jogosítványt szerzett autósok számára, hogy megtanulják a biztonságos közlekedést.

A programra már lehet regisztrálni az alábbi linken. A Driving Skills For Life 2023 hétvége során összesen 320, 18-26 év közötti fiatalt várnak a Budapesten a Pólus Center parkolójába.

Az Európában immár 10 éve működő Ford Driving Skills for Life hatékonyan támogatja a Vision Zero kezdeményezés célkitűzéseit, vagyis a súlyos sérüléssel járó vagy halálos kimenetelű közúti balesetek felszámolását.

A programban részt vevő fiatal autósokat szakértők oktatják biztonságos környezetben, zárt tanulópályákon. A Ford Alapítvány, a GHSA közlekedésbiztonsági szervezet és a biztonsági szakemberek testülete által kidolgozott program kifejezetten azokra tényezőkre összpontosít, amelyek balesetekhez vezethetnek.

Idén az ingyenes képzésekben helyet kapnak az elektromos járművek biztonságos vezetésével kapcsolatos témakörök, illetve a ‘Biztonságos mobilitás’ című modul is; ez utóbbiak a gyalogosoknak, kerékpárosoknak és e-rollereseknek szólnak, hiszen számukra is fontos a biztonságos és fenntartható mobilitás.

Az Egészségügyi Világszervezet felmérései szerint Európában az átlagos autós utazások fele 5 kilométernél rövidebb útvonalat jelent (különösen a nagyvárosokban), ezért mindenképpen megfontolandó, mikor érdemes autóba ülni, és mikor kellene inkább alternatív mobilitási megoldást választani.

“A Ford Alapítvány olyan programokon dolgozik, amelyek nemcsak az autósok, hanem minden közlekedő számára biztonságosabb környezetet teremtenek. Azt valljuk, hogy mindenkinek jár a megbízható, biztonságos és megfizethető közlekedés,” nyilatkozta Györke Orsolya, a Ford Magyarország kommunikációs igazgatója, a program managere. “A Ford Driving Skills for Life program biztonságos vezetési technikákra oktatja azokat a fiatalokat, akik most szereztek jogosítványt – és kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a képzés a legsérülékenyebb úthasználókra, vagyis a gyalogosokra és kerékpárosokra is kiterjedjen. Az oktatás tehát nemcsak a fiatal autósok számára teremt nagyobb biztonságot, hanem azok számára is, akik mellettük közlekednek az utakon.”