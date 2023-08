Felismerve, hogy a hidrogén alapú gazdaság megteremtéséhez minél gyorsabban el kell érni egy kritikus tömeget, a kanadai Alberta tartományban ambiciózus középtávú projektet indítottak útjára, amiben kulcsszerepet szánnak a Toyotának.

Öt éven belül ötezer hidrogéntüzelőanyag-cellás járművet szeretne a kanadai Alberta tartomány útjain látni az a gazdasági társulás, amely globális hidrogén-nagyhatalommá szeretné tenni a tartományt, majd Kanada egészét. Ennek a folyamatnak az egyik első lépéseként a társulás élén álló edmontoni nemzetközi repülőtér (Edmonton International Airport, YEG) együttműködési megállapodást kötött a Toyota kanadai képviseletével, és hamarosan száz darab Toyota Mirai FCEV szedánnal bővítheti járműflottáját. Ez önmagában is nagy jelentőségű lépés, a YEG azonban nem állt itt meg: a világ legnagyobb hidrogéngyártójának számító Air Products vállalattal is megegyeztek, hogy a repülőtér területén töltőállomást építenek ki – addig is, amíg ez megvalósul, ideiglenes, mobil H2-kútról tankolhatnak a Toyoták.

A partnerek abban bíznak, hogy a száztagú flotta kiszolgálásához szükséges hidrogéntöltő kapacitás más potenciális felhasználókat is arra ösztönöz majd, hogy üzemanyagcellás járműtechnológiára váltsanak. A tapasztalat igazolja ennek az életszerűségét: másutt sem az egy-két autóból álló kísérleti flották, hanem a jelentős darabszámú járműparkok katalizálták a fejlődést. Ebben az esetben még gyorsabb lehet a felfutás, hiszen a YEG területén egy fenntarthatósági elvek mentén kialakított ipari park működik, ahol vezető tudományos és ipari szereplők igyekeznek előremutató fejlesztéseket megvalósítani, környezettudatos működést megvalósítani, így jelentős létszámú potenciális ügyfélbázisra épülhet a projekt. A repülőtér 2040-re a teljes szénsemlegességet tűzte ki célként maga elé, és ezzel főszereplőjévé válhat annak a folyamatnak, amelynek eredményeként az évszázad derekára az egész ország nullára kivánja csökkenteni szénlábnyomát.

Az eredeti Toyota Mirai 2014 végén jelent meg a piacon. Az autó 2022 novemberéig, azaz nem egészen nyolc év alatt több mint 21 ezer példányban talált gazdára, és ezzel a világ legnagyobb számban értékesített tüzelőanyag-cellás személygépkocsija. A jelenleg forgalmazott, második generációs modell tüzelőanyag-cellája 128 kW teljesítményre képes, az áramfejlesztő egység egy kis kapacitású akkumulátor közbeiktatásával táplálja a hátsó kerekeket hajtó, 134 kW teljesítményű villanymotort. A Mirai 9 mp alatt gyorsul 100 km/órára, végsebessége 174 km/óra, a nagynyomású hidrogéntartályaiban tárolt 5,4 kilogrammnyi hidrogénnel több mint 640 kilométert képes megtenni.

via Smartermedia

Ezt is nézd meg: Nagyon keményen elrúgták a Porsche Panamerának a Zöld Pokolban