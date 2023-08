Egy újabb videó és példa arra, hogy mikre képes egy komoly motor és egy jobb motoros, viszont senki ne utánozza őket. Ezek olyan manőverek, melyekkel a motorosok nemcsak saját magukat, hanem másokat is veszélyeztetnek.

Egy kisebb hiba is elegendő ahhoz, hogy átcsússzanak a másik sávba, és megvan a baj. Számtalan hasonló haláleset történt már az utakon, és még biztosan fog is, gyakorlatilag napi szinten számolnak be tragédiákról.

A videóban egy Yamaha R1 M és egy Ducati Panigale 899 kapott helyet. Mindkét gép önmagáért beszél, óriási élmény azokat vezetni, és úgy lehet velük hajtani, hogy azok kezesbárányként tudnak működni.

(Videó a lap alján)