A McLaren mindig is az egyik legjobb sportautó volt, és ne feledkezzünk meg arról sem, hogy egy legendás F1-es istálló is tartozik a márkához, melynek egykor a valaha volt legjobb versenyző, Ayrton Senna is versenyzett.

A videóban egy McLaren 765LT szerepel, amit egy 4 literes biturbós motor kelt életre. A hátsókeres szörnyeteg 765 lóerőt ad le, hűen a nevéhez, és ehhez párosul még 800 Nm-es nyomaték.

Kellően meggyőző, robusztus és fenséges, akárcsak a 2.8 másodperces gyorsulás 100 km/órára. A 330 km/óra elérése sem okozhat gondot a csomagnak, és ez megint egy olyan adat, ami elképesztő élményt ígér.

