A WhistlinDiesel nevű youtuber merész mutatványokkal és vad átalakításokkal szerzett magának hírnevet. Emellett idővel egyre több totálkáros autót hagyott maga után, ez pedig most is így történt, egy Ferrari F8 Tributo és egy bérelt Chrysler Pacifica látta kárát legújabb videójának, a különbség annyi, hogy most nem szándékosan történt így.

A youtuber egy videósorozatban a Ferrari F8 tűrőképességét vizsgálja, ezért a texasi Wacóba ment, ahol a középmotoros sportkocsival áthajtott egy kukoricaföldön. Jó szórakozásnak tűnik és bár a Ferrari biztos nem úgy tervezte az F8-at, hogy ennek is ellenálljon, elég jól tűri – legalábbis egy ideig.

Miközben a videós a Ferrariban csapatta, az őt a Pacificával követő stáb észrevette, hogy kigyulladt az autó. Gyorsan meg is áll és kiszáll, ahogy utasa is és a Chryslerből mindenki. A videó alapján a kipufogóból indultak a lángok, de gyorsan átterjednek a jobb hátsó kerékre. Sajnos pont nem volt a fiúknál víz, így energiaitallal próbálják eloltani azt, hiába.

Másodpercekkel később már a Pacifica is lángokban áll, de nem úgy néz ki, mintha a Ferrariról terjedt volna át a tűz, inkább a felforrósodott motor és kipufogó, valamint a száraz aljnövényzet szerelemgyereke lehet a tűz. Mivel még mindig nincs a videósoknál víz, a legtöbb, amit a stáb tehet, hogy kipakolják dolgaikat az autókból és kihívják a tűzoltókat, akik a kukoricaföldet igen, az autókat már nem tudták megmenteni.

(Videó a lap alján)