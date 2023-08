A tragikus eset még 2022-ben történt, amikor Jyung Woo Hahn halálos balesetet szenvedett a New York állambeli Rockland megyében, egy 2020-as évjáratú Tesla Model 3-as volánja mögött.

A férfi autójával egy fának csapódott, az ütközés után pedig még életben volt, ám nem tudott kimenekülni az időközben lángra kapó járműből – számolt be róla a TMZ.

A nő felesége, Jiyoung Yoon most kártérítés miatt perelte be a Teslát, azzal az indokkal, hogy a Model 3 veszélyeiről már a tervezés és a gyártás során is lehetett tudni, és nem figyelmeztették kellőképpen a tulajdonosokat.

Érvelése szerint „a tervezett és rendeltetésszerű használathoz képest indokolatlanul veszélyes" a jármű. A Tesla eddig még nem reagált a vádakra.

Fotó: illusztráció

Ezt is nézd meg: Egy egészen elmebeteg turbó Corvette, amit imádni fogsz