A Halálos iramban filmek legendákká váltak, amik hatására nem kevesen vásároltak hasonló autókat, és igazi tuningcsodákkal álltak elő. Megdöbbentően extra modellek is készültek, melyek egytől egyig különlegesek.

Máskor pedig egy gyári verzió is le tudja nyűgözni az embert, és olyan dolgokra képesek vele, amik nagy élményt nyújtanak. Los Angeles utcáin is gyakran rendeznek illegális eseményeket, alább is egy ilyet láthattok.

Nem veszélytelen a tömeg miatt, és egy kisebb hiba is nagyon sokba kerülhet. A maszkok pedig amiatt vannak, hogy a rendőrség minél nehezebben azonosítsa a fiatalokat, bár a legtöbb esetben lebukás a vége.

(Videó a lap alján)