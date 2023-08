Mindig is voltak, vannak és lesznek is tolvajok, akik például autókra specializálódtak. Vannak, akik tipikusan a felnikre utaznak, és keresik a nagyobb értékű darabokat, mint amit a videóban is látni fogtok.

Egyes utcákban nem érdemes megállni, mert bármikor felbukkanhatnak ezek a bűnözők. Miközben nagy „munkában” voltak, megérkezett a BMW tulajdonosa, és finoman jelezte is nekik a dolgot.

Azonnal ledobták az autót, ami valószínűleg megsérült, míg a nő higgadtan levideózta az elkövetőket és a teherautó rendszámát. Ezek után valószínűleg nem lesz nehéz dolga a rendőrségnek.

(Videó a lap alján)