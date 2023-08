Hatalmas divattá nőtte ki magát az illegális driftelgetés, pláne azok után, hogy manapság olyan izomautókat lehet vásárolni, melyek egészen elképesztő számokat produkálnak, de rossz kezekben súlyos balesetet okozhatnak.

Az Egyesült Államokban is napi szinten láthatunk őrült driftelgetéseket, jobb esetekben üres parkolókban. Még ezekben a nagyobb parkolókban is el tudják dobni az autókat, most is valami hasonló történt.

Egészen közelről vették videóra, ahogyan A Charger vezetője elméri a csúszást, ami akár emberéletbe is kerülhetett volna. Helyette szerencsére csak az autó bánta a becsapódást, amivel akár a gép egész hátulja meghajolhatott.

(Videó a lap alján)