A prémium minőségű, aerodinamikai és karosszéria-kiegészítő BMW M Performance alkatrészek még inkább atletikussá teszik az egyszerre sportos és elegáns üzleti limuzin kiállását. Az alkatrészeket kifejezetten az M Sport csomaggal és M Sport Pro csomaggal felszerelt, új BMW 5-ös limuzinhoz és új BMW i5 modellhez fejlesztették ki, mérnöki precizitással illeszkedve a modellek geometriájához és formanyelvéhez.

Az aerodinamikai és karosszéria-kiegészítő, eredeti BMW M Performance alkatrészek minden esetben szigorú tesztelési eljárásokon esnek át, hogy maradéktalanul megfeleljenek a BMW Group magas szintű minőségi szabványainak. És mivel mindegyik alkatrészt együtt homologizálták az új modellekkel, felszerelésükhöz az illetékes hatóságok utólagos engedélyére sincs szükség.

Az M Performance Carbon alkatrészek mindegyike szénszál-erősítésű műanyagból (CFRP) készül, az új 5-ös BMW minden szögből magabiztos és sportos megjelenését pedig az elemek átlátszó lakkrétege garantálja. A jellegzetesen motorsportos kiállásról négy részből álló M Performance Carbon első koptatók, M Performance Carbon Pro hátsó légterelő szárny és három részből álló M Performance hátsó diffúzor gondoskodik. A modellekhez az opcionális extrafelszereltség részeként M Performance hátsó légterelő szárny is megrendelhető.

Az M Performance Carbon küszöbtoldatok mellett – amelyek oldalnézetből a karosszéria még mélyebb benyomását keltik – az M Performance Frozen Black kiegészítő csíkmatricák is elérhetővé válnak, amelyek az új BMW 5-ös limuzin és az új BMW i5 modell dinamikus vonalvezetését hangsúlyozzák. A digitálisan nyomtatott csíkmatricák matt antracit árnyalatban, M Performance felirattal rendelhetők meg.

Újdonságként mutatkoznak be a palettán az M Performance küszöbtoldat-matricák is, amelyek oldalnézetből matt szürke árnyalatban fokozzák tovább a karosszéria mélységét. A küszöbtoldat-matricák kiváltképp a fekete küszöbtoldatokkal alkotnak elegáns kontrasztot. Az alkatrészek az M Performance Frozen Black kiegészítő csíkmatricákkal és az M Performance Carbon küszöbtoldatokkal is harmonizálnak.

A prémium minőségű karosszéria-kiegészítő alkatrészek sorát az M Performance Carbon külső visszapillantó-házak és az M Performance Aramid tetőantenna zárják. Az aramidszál-erősítésű műanyagból készült tetőantenna egyszerre látványos és funkcionális elem: megjelenésében az aramidszál nagyban hasonlít a szénszálhoz, miközben rendkívül magas elektromágneses áteresztőképességgel bír. Az innovatív anyag így nem csupán sportos megjelenést, de maximális funkcionalitást is garantál.

Prémium minőségű utastéri opciók, motorsportos hangulatban

Az ajtók kinyitását követően M Performance Carbon küszöblécek fogadják a BMW ügyfeleit, kétséget sem hagyva az új üzleti limuzin dinamikus menetteljesítményéről. A lábterekbe szintetikus bőrrel szegélyezett és dekoratív kontraszt-varrással díszített velúr szőnyegek csempésznek további sportosságot, az első ülések elé helyezett szőnyegpár esetében M Performance felirattal és a BMW M divízió jellegzetes trikolor árnyalatával. A velúr szőnyegek tökéletesen illeszkednek a BMW M Performance alkatrészekhez, kifogástalan prémium megjelenést garantálva.

Az M Performance kulcstartó ugyancsak egyértelmű utalás az új 5-ös BMW dinamikus menetteljesítményére. A slusszkulcs védelmét és elegáns elhelyezését kínáló tartó Nappa bőrből készült, így minden alkalommal öröm kézbe venni, az Alcantara/szénszál kettősével felvitt dombornyomás pedig a motorsport hangulatát élteti. A kulcs funkciógombjai a kulcstartóban is tökéletesen elérhetők, így a kulcsot soha nem kell kivenni a tartójából.

Az új BMW 5-ös limuzin belsőégésű erőforrással hajtott és plug-in hibrid hajtáslánc-technológiával szerelt modellváltozataihoz M Performance Carbon tanksapkaborítás is megrendelhető: a kétoldalú ragasztóval ellátott borítást a BMW ügyfelei könnyedén felhelyezhetik modelljük tanksapkájára.

Könnyűfém keréktárcsák és sport fékrendszer az optimalizált teljesítmény érdekében

Az új BMW 5-ös limuzinhoz és az új BMW i5 modellhez elérhető BMW M Performance könnyűfém keréktárcsákat a sportos vezetési stílus sajátosságai szerint, látványos megjelenéssel alkották meg a mérnökök. A modellekhez 19”, 20” és 21” méretű könnyűfém keréktárcsák érhetők el. A nyári gumikkal szerelt, 21” méretű, keresztküllő-dizájnú BMW M Performance felnik az új 5-ös BMW mindegyik modellváltozatához megrendelhetők, M Bicolor Jet Black vagy M Frozen Midnight Grey árnyalatban.

Az új BMW 5-ös limuzinhoz és a tisztán elektromos meghajtású BMW i5 modellhez a nyári gumikkal szerelt, 19” méretű, Y küllődizájnú, Matt Black árnyalatú BMW M Performance könnyűfém keréktárcsák is elérhetők. Ugyanez a felni téli gumiabroncsokkal szerelve is megrendelhető az új 5-ös BMW összes modellváltozatához, a BMW i5 M60 xDrive modell kivételével. A leszerelt kerekek tárolására a négyrészes, M Performance felirattal ellátott BMW M Performance kerékzsákok kínálnak tökéletes megoldást, amelyek 17-22” méret között biztosítanak helyet a szezonra váró kerekeknek.

A 20” méretű BMW M Performance fékrendszer még a legsportosabb vezetési stílusban is magával ragadó lassító erőt garantál. A BMW M divízió logójával és trikolor árnyalatával ellátott, vörösre fényezett féknyergek látványosan töltik ki a 21” méretű könnyűfém keréktárcsákat. A sport fékrendszer az első tengelyen alumíniumból készült, hatdugattyús féknyergekkel dolgozik, miközben a belső szellőzésű, lyuggatott BMW M Performance könnyűszerkezetes féktárcsák magas hőálló tulajdonságról és még extrém vezetési szituációkban is magabiztos fékerőről tesznek tanúbizonyságot.

via BMW Press

