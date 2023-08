A Skoda éppen felújítja termékeit, ezzel együtt négy villanyautót terveznek bemutatni számos frissítés mellett 2026-ig. A faceliftes Scala és Kamiq a hónap elején mutatkozott be és most az Octavia hasonló változatát nézhetjük meg. Az új első lökhárító a Superbbel teszi összekeverhetővé, de látható újratervezett hűtőrács és frissített fényszórók is.

A hátsó rész erősen álcázott, de az új hátsó lámpákra vethetünk egy pillantást. Az álca mögött vélhetően egy frissített lökhárító is található. Az autó belsejébe is benézhetünk, bár sok dolgot nem látni ott, nagyjából a jelenlegi Octavia utastere köszön vissza, csupán az infotainment képernyő tűnik nagyobbnak.

A Skoda részéről egyelőre nagy a titkolózás a frissített Octaviát illetően, de a cég korábban megerősítette, hogy 2024-ben fog érkezni és arra is utalgattak, hogy optimalizált belsőégésű motorokat fog használni.

Ezek egy része vélhetően a frissített Kamiqtól lesz átvéve, elsősorban egy feljebb húzott, egyliteres, háromhengeres turbómotort várunk, 116 lóerővel. Csatlakozik hozzá az ismerős, másfél literes TSI négyhengeres a maga 150 lóerejével és több kétliteres, négyhengeres darab is.

