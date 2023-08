A BMW-nek is vannak igazán erős modelljei, már a régi verziók között is. Manapság pedig teljesen átlagossá vált, hogy 500-600 lóerős autók is könnyedén elérhetőek, amik óriási élményt képesek adni.

Természetesen fontos, hogy ezeket az autókat tudjuk is kezelni, főleg a hátsókerekes verziókat. Láthattunk már komoly baleseteket, de az alább látható videó szerencsére messze nem erről szól, távolról sem.

A fiatal lány úgy döntött, odalép az 500 lóerős M3-as BMW-nek. Kíváncsian vártuk a reakcióját, és azt kell mondjuk, nem csalódtunk, ahogyan ő sem, mert a bajorok gépe hamar nekilódult, szinte kilőtt.

(Videó a lap alján)