A Contemporary Amperex Technology Co. LTD, avagy CATL, egy kínai akkumulátorgyártó-óriás, ami számos nagy márkát, köztük a Teslát is kiszolgálja. Szerdán mutatták be új terméküket, a Shenxing cellát, ami 400 km-es távra tölthető mindössze tíz perc alatt. Az év végén már gyártásban lesz és csatlakozik a hasonlóan gyorsan tölthető riválisokhoz.

A Shenxing kifejezés „isteni mozdulatot” jelent kínaiul, ami kicsit nagyobb dolgoknak lehetne fenntartani, bár a villanyautósok számára talán tényleg isteni csodaként jön majd az akkumulátor, lévén, már régóta a töltési sebesség az, ami elriasztja a vásárlókat, ez egy lépés lehet a helyes irány felé.

A cég a Tesla mellett egy idei üzlet alapján a Ford michigani gyárát is el fogja látni vas-foszfát-akkumulátorokkal, ilyen a Shenxing is. Magyarországon is aktív a CATL, Debrecenben készül nagyívű beruházásuk, amivel a szintén ott épülő BMW-gyárat segíthetik ki.

Bár első hallásra a Shenxing érkezése nagy dolognak hangzhat, valójában annyira nem is egyedi. Egyes Tesla-modellek már most 322 km-nyi energiát tudnak magukba szívni negyedóra alatt, míg a kínai GAC AION kifejlesztett egy olyan energiaforrást, amit 15 perc alatt 500 km-nyi árammal lehet feltölteni. A Toyota közben bejelentette, hogy sikeresen megalkották első szilárd elektrolitos akkujukat és látjuk, hamarosan nagy előrelépés történik a villanyautózásban.