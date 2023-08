A Brabust főleg a Mercedes-Benzeken végzett munkáikról ismerjük, de most az új Range Rover P530-at is megdolgozták, a komolyan lenyűgöző SUV-ből pedig olyat csináltak, ami akár a Bentley Bentayga, vagy a Rolls-Royce Cullinan alternatívája is lehetne.

Az autó külsejével kezdték, de más tuningcégekkel ellentétben a Brabus nem szereti a túl agresszív átalakításokat. Ez az új Range Roveren, a Brabus 600-ason is meglátszik, elől új lökhárító látható szénszálas légbeömlő-szegélyekkel és splitterrel, míg a hűtőrács elsötétedett és a Range Rover-logo helyére a Brabus felirat került. 24 colos, saját fejlesztésű felnik, egy hátsó diffúzor, egy hátsó spoiler és négy kipufogócső is a csomag része.

A Range Rover P530-at egy 4,4-literes, ikerturbós V8-as hajtha 530 lóerővel és 750 Nm-rel, azonban a Brabus a PowerXtra 600 csomaggal feltornázta ezeket a számokat, a teljesítmény 600 lóerőre, a nyomaték 800 Nm-re nőtt.

A külső és teljesítménybeli változásokkal a Range Rover viszonylag visszafogott maradt, a beltérről ez nem mondható el. Az egész utasteret pisztáciazöld bőrkárpit fedi, ami bár megragadja a tekintetet, azoknak, akik nem szeretnék ezt az átalakítást, a Brabus vélhetően nem fog nemet mondani.

