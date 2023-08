Pár órával azután, hogy elkezdtek terjedni a cikkek egy új, középmotoros Ford Mustang bemutatójáról a Monterey Autóhéten, máris előkerült egy videó a vélhetően legőrültebb lovaskocsiról valaha. A StangMode néven futó youtuber videója már a kiállítóstandon mutatja meg az itt GTD névre hallgató izomautót.

Az első, ami feltűnhet, hogy nem úgy néz ki, mint egy középmotoros autó. Ez valószínűleg azért van, mert a Ford csak az első tengely mögé tette a motort, nem hátra, mint egy Corvette-ben. Bár az is lehet, hogy valahogy bezsúfolták az ülések mögé. Az eredeti hírek arról is szóltak, hogy más platform lesz az alapja neki, mint a sima Mustangnak, de ránézésre ez sem tűnik valósnak.

A videó azt is állítja, hogy a kanadai Multimatic fogja gyártani, akik a Ford GT szuperautót és a Mustang versenyautó-változatait is, ennek ellenére közúton is használható lesz, ha lehet hinni a pletykáknak.

Kívülről a különbség a GTD és a hetedgenerációs Mustangok között egyértelmű, új, kettéosztott hűtőráccsal és sokkal agresszívebb körvonallal szerelték fel, a motorháztetőn hatalmas légbeömlők láthatóak, míg a negyedpaneleken hatalmas szellőzők segítenek kivezetni a motortérből a forró levegőt.

Az autó hátsó kerékívei szélesebbek lesznek és új keréktárcsák kerültek alá. Az autó hátsó feléről nincs tiszta képünk, de a hatalmas hátsó szárny a hátsó ablakból kimeredő pillérekkel és egy nagy diffúzor körvonalai így is láthatóak.

(Videó a lap alján)