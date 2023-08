A Nordschleife versenypályán teljesen más élmény hajtani, mint bárhol máshol. A világ legjobb pályájának tartják, amiben van valami, és azon kevesek egyike, ahol rendszeresen körözgethetnek amatőrök.

Nekik is be kell tartaniuk a szabályokat, már csak amiatt is, mert nagyok a különbségek egyes autók között. A videóban egy igazi profi ül a volán mögött, miközben tempót megy egy Golf 8 GTI CS-vel.

Az előtte lévő amatőr vezető azonban olyasvalamit csinál, amit nagyon nem kellett volna. Kevésen múlt a csattanás, és jogos a felháborodás, mert az anyagi kár igencsak jelentős lehetett volna, ha ott gond van.

(Videó a lap alján)