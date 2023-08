Tavasszal és nyár vége felé is megszaporodnak az utakon a traktorok, kombájnok, melyeket a legtöbben türelmetlenül próbálnak meg minél hamarabb megelőzni. Most is baleset volt ebből, ráadásul sokan követték az első előző példáját, ami miatt öszesen három jármű tört össze.

"Először a sorban legelöl haladó Honda előzte meg a mezőgazdasági járművet, majd a sorban második Toyota következett. A járművek besoroltak a traktor elé" - írja a 112press.

"A harmadikként érkező Alfa Romeo a traktor után a két személyautót is megelőzte volna a hosszú, egyenes szakaszban, amikor a Toyota vezetője figyelmetlenül a Honda előzésébe kezdett."

