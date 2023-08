A vezetés szerelmeseinek tervezett Toyota GR Corolla már jelentős rajongótáborra tett szert szerte Amerikában, köszönhetően a ralisportból származó gyökereinek, a 300 lóerős turbómotorjának, a fejlett összkerékhajtásának, a precíz kézi váltójának, az agresszív megjelenésének és a remek vezethetőségének. Sok amerikai motorsportrajongó tavaly a történelmi pályán, Laguna Secában pillanthatta meg először, amikor a 2022-es NASA (National Auto Sport Association) Nemzeti Bajnokság hivatalos biztonsági autójaként szolgált. Nemrég derült ki, hogy 2023-ban is a GR Corolla látja majd el ezt a fontos feladatot, de ezúttal más helyszínen.

Egy GR Corolla Morizo Edition – amely a Toyota Gazoo Racing hivatalos motorsportszíneit, a piros-fehér-fekete kombinációt viseli – vezeti majd fel a mezőnyt idén a szeptember 7-10. között rendezendő 2023-as Nemzeti Bajnokságon, a pennsylvaniai Wampumban található Pittsburgh International Race Complex-en. A NASA kiemelt eseményén az Egyesült Államok 14 régiójának amatőr versenyzői küzdenek meg a fődíjért, amelyet a vasárnapi döntő győztese kap meg.

„A Toyotánál szenvedélyesen rajongunk az autósportért, ezért megtiszteltetés számunkra, hogy a NASA bajnokság összes futamán azzal támogathatjuk az autóversenyzés szerelmeseit, hogy mi adjuk a biztonsági autót” - mondta Mike Tripp, a Toyota Jármű Marketing és Kommunikáció alelnöke. „Három egymást követő évben egy Toyota Gazoo Racing modellt állítottunk be felvezető autónak, és örülünk, hogy továbbra is kivehetjük a részünket a NASA-bajnokok következő csoportjának megtalálásáért folyó versenyből” – tette hozzá.

A Pitt Race több mint 350 indulója összesen 25 különböző osztályban versenyez. A festői környezetben elterülő, 4,47 kilométer hosszú, 19 kanyart tartalmazó, természetes terepen kialakított Pittsburgh International Race Complex minden osztályban izgalmas csatát ígér, mivel komoly kihívást jelent a vonalvezetése, és szintkülönbségeknek sincs híján.

A biztonsági autó szerepe csak egy módja annak, hogy a Toyota Gazoo Racing kapcsolatot teremtsen a rajongókkal. A Toyota és a NASA régi együttműködésének köszönhetően minden vásárló, aki új GR Corollát vásárol, automatikusan egyéves ingyenes NASA-tagságot kap, amely magában foglal egy ingyenes pályanapot is egy NASA High Performance Driving rendezvényen.

Ez a program 2019-ben azért indult, hogy a GR Supra-tulajdonosok szakértő oktatók irányításával, biztonságos körülmények között ismerhessék meg sportautójuk képességeit, határait. Időközben a program mára az összes, Észak-Amerikában forgalmazott GR sportmodellre kiterjedt, így a GR86-ra és a GR Corollára is.

„A Toyota Gazoo Racing és a NASA Tulajdonos Juttatási Program közötti kapcsolat csodálatos módja annak, hogy a sportkocsik tulajdonosai biztonságos és felelősségteljes módon ismerkedjenek meg a nagyteljesítményű autók világával” - mondta Jeremy Croiset, a NASA vezérigazgatója. „Izgatottan várjuk, hogy ismét a GR Corolla legyen a NASA bajnokság hivatalos biztonsági autója, nagyon izgalmas versenyre számítunk a Pitt Race-en. Azok pedig, akik nem tudnak személyesen eljönni, a www.DriveNASA.com weboldalon követhetik az ország legjobb amatőr versenyzőinek küzdelmét” – tette hozzá.

A GR Corolla turbófeltöltős, háromhengeres motorja 300 lóerőt és 370 Nm nyomatékot biztosít, utóbbi a Morizo Editionben ráadásul 400 Nm-re nő. A GR Yarisban is használt 1,6 literes motor ereje a ralisportban kifejlesztett GR-Four összkerékhajtáson keresztül jut le a talajra, a vezetőnek lehetősége van választani az első és hátsó tengely közötti 60-40, 50-50 vagy 30-70 százalékos nyomatékelosztások közül. Emellett négyféle vezetési mód is rendelkezésre áll: Eco, Normal, Sport vagy Custom, hogy a legkülönbözőbb helyzetekhez is képesek legyenek az autót hozzáigazítani.

A kizárólag intelligens (visszaváltáskor gázfröccsöt adó) kézi sebességváltóval felszerelt GR Corolla háromféle kivitelben kapható az Egyesül Államokban: GR Corolla Core, Circuit Edition, a kínálat csúcsa pedig a GR Corolla Morizo Edition.

Utóbbi a Gazoo Racing mérnökei a nagyobb nyomatékon felül még rövidebb áttételezésű sebességváltóval, egyedi első fékhűtő csatornákkal, Michelin Pilot Sport Cup 2 semi-slick gumiabroncsokkal és feszesebbre hangolt futóművel is ellátták. Emellett a Circuit Edition modellhez képest közel 50 kilogrammot faragtak le a tömegéből a hátsó ülések és más alkatrészek (hátsó hangszórók, ablakemelők, ablaktörlő mechanika) eltávolításával és a szénszálas tetővel, ami tovább javította az amúgy is fürge hot hatch kezelhetőségét.

