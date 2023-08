A legtöbb Mazda-tuner általában csak négy rotort rak kreálmányába, egy új-zélandi cég úgy döntött, ennél is tovább megy és hattal szerelt fel egy RX-7-et, és ha ez őrülten hangzik, nem tévedsz. A Humpries Steel & Performance nevű cég készítette a motort, amit már be is mutattak egy helyi találkozón.

A Pulse Performance által tervezett tuning alapja három, kétrotoros 13B motor, de új, kifejezetten erre szabott légbeömlő és kipufogószelepek, új üzemanyagpumpa és injektorok, valamint nedves olajteknős rendszer is dukál hozzá. Ára 117800 új-zélandi dollár, ami kb. 24 millió forintnak felel meg – egy motorért ez tetemes összeg.

Mondanunk se kell, a motor hatalmas, egy méter hosszú, így érthető, miért kellett az RX-7 kasztniját és felfüggesztését is átalakítani. A Youtube-on misfire néven futó videós személyesen is megnézhette az autót, brutálisan néz ki, de ennél még a hangja is durvább, az ember gyakorlatilag azt várja, hogy felszálljon.

Számos egyéb újítás mellett az új motor a HGT Precision hatsebességes szekvenciális váltójára van kötve és a Wilwood fékrendszere segít megállítani a kocsit. A második videóban a lap alján egy másik RX-7-est is megnézhettek, aminek kétrotoros Wankel-motorját új turbóval szerelték fel, és ami olyan hangos, hogy pár kör után kitiltották a Nürburgringről.