A Stellantis egy új, a Panda alapján készülő, alacsonyabb belépőárú villanyautón dolgozik, hogy megállítsák a Dacia Spring menetelését. Ez először Európában lehet elérhető, majd később az Egyesült Államokba is elvihetik.

Az Automotive News Europe idézte a Fiat vezérigazgatóját, Oliver Francois-t, aki szerint „komoly az igény a megfizethető villanyautókra”, így reményei szerint az új Panda már 25 ezer euróért (kb. 9,5 millió forint) megvásárolható lenne, de még így is drágább lenne a Springnél, amit itthon hétmillió forint körüli áron lehet beszerezni.

Az európai piacon a Spring mellett számos kínai kihívója is akad majd a Fiat 500e alá érkező új Pandának, amelyről olaszországi kollégáink készítettek renderképeket (ezeket a cikk alján találjátok), de az új Renault 5 és a leendő VW ID.2 is a tízmillió forint körüli árrést célozza be.

Európában a Stellantis hamarosan a Citroen e-C3-at is piacra dobja, a Szlovákiában gyártásba kerülő francia modell és az elektromos Panda között lesznek „valószínűleg lesznek hasonlóságok” Francois szerint, tehát valószínűleg legalább a platform és talán az akkumulátorok és villanymotorok közösek lesznek.

Az e-C3 Európában egyetlen, 82 vagy 109 lóerős villanymotorral fog üzemelni, az energiát pedig egy 40 vagy 50 kWh-s akkucsomag szolgáltathatja majd a kínai Svolt részéről, amivel egy töltés után több mint 300 km-t tud majd megtenni.