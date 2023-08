Önmagában egy sportautó mindig sokat tud adni, de vannak emberek, akiknek ez nem elég. Egyesek messze túlgondolják a gyári állapotot, és olyan szörnyetegeket alkotnak meg, amikre nincsenek szavak.

Számos példát láthattunk már erre, és még fogunk is, hála az internet, a közösségi média elterjedésének. Nemrég egy olyan darabra bukkantunk rá, aminek láttán felnevettünk, de közben be is könnyeztünk.

Nemigazán tudunk mit mondani, egy biztos, annyi lóerőt tuszkoltak ebbe a monstrumba, hogy már mérni sem lehet. Mintha csak a Mad Max egyik forgatási napján tűnt volna fel az utakon a gépállat.

(Videó a lap alján)