Lószállítóból mobil mini bár? Miért ne? Rozner Marcell és Fülöp Benjámin az Audi Hungaria munkatársai mertek nagyot álmodni és megvalósították merész ötletüket. Fúrtak - faragtak mire minden centijében olyan lett vintage stílusú mobil bárjuk, amilyennek azt elképzelték - adta hírül az Audi.

- Álmodtunk egy merészet, majd hosszas keresgélés után találtunk rá egy 1984-es évjáratú Westfalia típusú lószállító utánfutóra az osztrák határ mellett. Lelkesedéstől motiváltan azonnal hozzá is kezdtünk az átalakításhoz - mesélte büszkén Rozner Marcell, aki öt éve munkatársa Audi Hungariának, ahogyan korábban gyakornokként is, úgy most is az elektromos motorok gyártástervezésén dolgozik.

Hidat képeznek

- A gyártástervezésen öt éve dolgozom főállásban, azon belül is az elektromos hajtás szereldei kihívásai fogtak meg és tették izgalmassá a mindennapi munkámat. A CBEV (az első tisztán elektromos Audi hajtásláncának motorjai) projektben még egy üres csarnok fogadott, így lehetőségem volt a munka talán legizgalmasabb részébe csöppeni: beleláthattam a gyártósorok felállításának koordinálásába és azok jóváhagyásának biztosításába is. Ezek után a gyártósor felfuttatásának támogatása következett, ami mindig egy kihívásokkal teli időszak. -A PPE projekt kapcsán lehetőségem van ezt a projektfázist is megtapasztalni, ami nagyon fontos része a munkánknak. A mi feladatunk a megfelelő gyártási technológia kiválasztása, a gyártandó termékekhez a beruházási költségek kalkulációja és a hatékony gyártási folyamat tervezése. A beszállítóinkkal közös munka során hidat képezünk a gépgyártó és a projektcsapat többi tagja között - fejtette ki Marcell.

Összetett feladatkör

Fülöp Benjámin hat éve munkatársa a négykarikás vállalatnak, gyakornokként kezdett a járműgyárban, 2017 óta pedig a minőségbiztosításért felel az elektromos hajtások területén, mint folyamatmérnök. - Sokféle pozícióban kipróbálhattam magam, hiszen analízismérnökként kezdtem, villamosmérnöki végzettségemnek köszönhetően elektromos alkatrészek vizsgálataival foglalkoztam. Később alkatrészfelelős mérnökként folytattam a karrierem, ahol volt lehetőségem megismerni különféle beszállítók gyártási- illetve minőségbiztosítási módszereit - emlékezett vissza pályája kezdetére Benjámin.

- Jelenleg folyamatmérnökként tevékenykedem, ez egy teljesen új munkakör a motorgyári minőségbiztosítás területeken, így rendkívül nagy lelkesedéssel vállaltam el ezt a feladatkört. A szériagyártásban fellépő feltűnőségek ledolgozásában veszek részt: mind beszállítói oldalról és termelési oldalról. - fogalmazott Fülöp Benjámin, aki szerint rendkívül összetett feladatkörről van szó, viszont így feszegetheti a kreativitását és a problémamegoldóképességét.

Amerikai mintára

- Régóta tervezgettük, hogy az Audi Hungarián kívül is közös projektbe kezdünk. Majd egyik nap átjött Marci az irodánkba, hogy mit szólnék, hozzá, ha csinálnánk egy mobil bárt - emlékezett vissza Fülöp Benjamin, aki ilyen remek ötlet hallatán nem mondhatott nemet barátjának.

Hogy miért pont egy lószállítóra esett a választásuk, arról Marcell mesélt. - Sok amerikai példát láttunk, ott nagy divat. Gondoltuk, megpróbáljuk itthon is megvalósítani. - részletezte Rozner Marcell.

Munkájukból is sokat merítettek

Az Audi Hungaria munkatársaként megtanulták, hogy olykor olyan helyzeteket teremthetnek bizonyos projektek, amiknél a gyors megoldóképesség, a rugalmasság elengedhetetlen. A gyárban az évek során összegyűjtött tapasztalataikat hasznosítani tudták a minibár megvalósításánál is.

-Munkánkból kifolyólag elengedhetetlennek tartjuk a precizitást és a megfelelő minőséget. Mindezt át tudtuk ültetni és kamatoztatni a tervezéskor és építésekor is - fogalmazott Fülöp Benjámin.

-A flexilibilitás és a hatékonyság, valamint a határidők betartása a mindennapunk részei és ez nem volt másként a szabadidős tevékenységeinknél sem. Sosem végzünk fél munkát - fűzte hozzá Rozner Marcell.

- Nagyjából egy év alatt értük el Overdose végleges formáját. Mindent magunk csináltunk, rááldoztuk a hétvégéket is. Szerencsére mind a kettőnknek van érzéke és minimális tapasztalata a műszaki munkákban, de sok újdonságot és tapasztalatot gyűjtöttünk a megvalósítás közben is - emelte ki Marcell.

- A nem mindennapi utánfutóba került minihűtő, meleg vizes kézmosó, hangulatos lámpa, bárpult és minden, ami elengedhetetlen egy mobil vendéglátóegységhez. Az egyetlen, amit nem mi magunk csináltunk, az a külső festés. A villamos hálózat kiépítésétől, a bojler beszereléséig minden a mi kezünk munkája. - fejtette ki Benjámin.

100 fős lagzit is lebonyolítanak

- Overdose Mobil Bárunk nyitó buliját Bácsán, a horgásztó mellett tartottuk barátaink körében. Emellett még az első esküvőnk volt a legemlékezetesebb, amin 100 főt szolgáltunk ki. Eddig csak pozitív visszajelzéseket kaptunk - mondta Bejámin.

A srácok nyitottak minden megoldásra, ezért egy rövid egyeztetést követően mindenkinek személyre szabott ajánlatot adnak. - Akárki beállhat a pult mögé, hogy megmutassa barátainak milyen italokat tud keverni, de szükség esetén a szakszerű személyzetet is kérhetnek. Volt már rá példa, hogy kávébárként üzemelt és barista készítette a kávékülönlegességeket - emelte ki Marcell.

