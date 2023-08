Nagyon bírjuk a csajmotorosokat, mert ők a legstílusosabbak, és igazán menő gépekkel húzzák. Nem beszélve a szettjükről, és ezzel együtt a legtöbb esetben meggondoltabban is viselkednek, ami nem hátrány.

Nyilván vannak kivételek, és láthattunk már súlyos baleseteket is, de a legtöbb alkalommal nem ők a hibásak. Egy női motorosra mindig odafigyelnek, különösen, ha például egy szál topban parádézik.

Az alább látható videóban is valami hasonlót láthatunk, nem egyszer eshetett volna nagyot a hölgy. Az azonban nem kétséges, hogy tud motorozni, és meg is van hozzá a szexi megjelenése, még ha az nem is számít a tudás színterén.

(Videó a lap alján)