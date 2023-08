Tovább gyorsítja gyártási folyamatai digitalizációját az Audi, miután sikeres kísérleti projektjét követően mesterséges intelligencia (AI) alkalmazását kezdi meg karosszériagyártásában a ponthegesztések minőségellenőrzése során. Az AI-megoldást a neckarsulmi termelési helyszínen fejlesztették ki, illetve tesztelték, s még az idén a Volkswagen Csoport további három üzemében is kiépítik a mesterséges intelligencia alkalmazásához szükséges műszaki infrastruktúrát. A projekt az Audi által elindított Autóipari Kezdeményezés 2025 (Automotive Initiative 2025; AI25) alkalmazási eseteként (Use Case) is szolgál.

Neckarsulmi termelési helyszínén mesterséges intelligencia segítségével vizsgálja az Audi műszakonként nagyjából 300 járműve összesen mintegy 1,5 millió ponthegesztését. Összehasonlításképpen: eddig szúrópróbaszerűen, ultrahang segítségével manuálisan vizsgálták a gyártás munkatársai az úgynevezett ellenállás-ponthegesztés (Widerstandspunktschweißen; WPS) folyamatainak minőségét - így ellenőrizve az egyes járművek valamivel több mint ötezer hegesztési pontját. A mesterséges intelligencia alkalmazásával azonban már az esetleges anomáliákra összpontosíthatnak, még hatékonyabban és célzottabban ellenőrizve a minőséget.

A Volkswagen Csoport más üzemeiben is megkezdődtek e technológia alkalmazásának előkészületei. Jelenleg az Audi brüsszeli termelési helyszínén zajlik a mesterséges intelligencia használatához szükséges műszaki infrastruktúra kialakítása, amire a tervek szerint a Volkswagen emdeni gyárában és az Audi ingolstadti székhelyén is még az idén sor kerül. E helyszíneken a műszaki infrastruktúra kialakítása szolgálatában szakértői csapat méri fel jelenleg a hegesztési beállítások eltéréseit, hogy ennek megfelelően taníthassák újra az AI-modellt.

Az alkalmazás során generált adatok segítségével a jövőben további folyamatok is optimalizálhatók, az Audi csapata így jelenleg azon dolgozik, hogy a jövőben az Előretekintő karbantartás (Predictive Maintenance) alapjaként használja fel őket. "A digitalizált gyártósorok az Audi jövőbeni gyártásának alapvető elemei. '360factory' termelési stratégiánk keretében világszerte még hatékonyabbá fejlesztjük a gyártást az Audi üzemeiben. Ennek során óriási lehetőségeket rejt a mesterséges intelligencia alkalmazása a sorozatgyártásban" - hangsúlyozta Gerd Walker, az AUDI AG igazgatótanácsának a termelés és a logisztika területeiért felelős tagja.

