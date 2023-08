Az Alfa Romeo első ízelítőjét adta ki az augusztus 30-án, a lombardiai Alfa Romeo Múzeumban bemutatkozó középmotoros szuperautójához. A képeken a hűtőrács egy része, valamint a kormánykerék erősen elmosott részletei látszanak, így is látni azért, hogy a közepe barna bőrborítást kap egy Alfa Romeo-logóval, ami feliratot nem tartalmaz.

A cég egyelőre szűkszavú az autóval kapcsolatban, de múlt héten megjelentek olyan értesülések, hogy a neve 33 lesz és mindössze 33 darab kerül gyártásba. Ugyanitt az is terjedni kezdett, hogy a dizájnt az 1967-es Alfa Romeo 33 Stradale ihleti.

A műszaki részletek is ködösek, egyesek azt állítják, a 33 a Maserati MC20-ból veszi át a háromliteres, ikerturbós V6-ost, ennek tetejébe pedig még egy villanymotor is érkezik, ezzel jelentősen erősebb lesz, akár a 800 lóerőt is elérheti a teljesítménye. Mások szerint azonban a Giulia és Stelvio Quadrifogliókban üzemelő 2,9-literes V6-os lesz a nyerő biturbóval.

Akármelyik is legyen, az új Alfa Romeo szuperautó végsebességét stílszerűen 333 km/h-ban határozták meg, ezt maga Jean-Philippe Imparato vezérigazgató jelentette ki akkor, amikor elkezdték fogadni az előlegeket. Akkor azt is mondta, hogy a bemutatóra el fog kelni minden darab – ezt még meglátjuk.